İzzet Yıldızhan hastaneye kaldırıldı: Az kalsın boynunu kıracaktı

30 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:57

İzzet Yıldızhan ve Ece Seçkin polemiği büyüyor! ''Bizim üzerimizden reklam yapmasın''

İzzet Yıldızhan ve Ece Seçkin polemiği büyüyor! ''Bizim üzerimizden reklam yapmasın''

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Göcek'te tatil yaptığı sırada teknesinden atlarken talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü türkücü, yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ssyal medya hesabından boyunluklu olduğu bir fotoğrafını paylaşan Yıldızhan, hayranlarını endişelendirdi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre: teknesinden atladığı sırada boynunu inciten ünlü türkücü, tatilini yarıda keserek soluğu hastanede aldı.

EŞİ AJDA YILDIZHAN İLE İLK KEZ OBJEKTİFLERE YAKALANMIŞTI

Öte yandan her röportajında 'aile' vurgusu yapan İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez objektiflere yakalanmıştı.

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan sanatçı ile eşinin, katıldıkları davette bir hayli neşeli halleri dikkat çekmişti.