İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun arasını bulmak isterken gümbürtüye giden genç futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde 10 kişi gözaltına alındı. Kundakçı cinayetinde gözaltına alınanlar arasında şaşırtan isim ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da vardı. 'İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı olayıyla ne ilgisi var? İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet yıldızhan ve Kaan Kundakçı ölümünün detayları:

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 21:13

21 yaşındaki genç futbolcu Kaan Kundakçının ölümüne ilişkin olayda; ayrıntılar yeni yeni gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırı altında kalarak hayatını kaybeden futbolcu Kaan Kundakçı'nın ölümünden sorumlu kişiler için gözaltı çağrıları başladı. Kaan Kundakçı cinayetinde iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlunun gözaltına alınmasının ardından olayla ilgili şüpheli görülen isimlerden birisi de ünlü türkücü oldu. 9 çocuk babası olan türkücü İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı'nın ölümüne yönelik ilişkisi olayı takip edenler arasında merak edildi. Peki İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçının cinayeti ile ilgili ne gibi bir bağlantısı var? Futbolcu Kaan Kundakçı nasıl öldü? İşte Kundakçı cinayetine yönelik öne sürülen yeni gelişmeler:

KAAN KUNDAKÇI'NIN ÖLÜMÜ NASIL GERÇEKLEŞTİ? KUNDAKÇI KAVGAYA MI KARIŞTI?

Bazı haber kaynaklarında belirtilenlere göre olay, 19 Mart akşamı saat 22.00 sularında meydana geldi. Öne sürülen iddialara göre; ünlü rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kundakçı’dan yardım etmesini istedi.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Bunun üzerine Vahap Canbay ile Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun içinde bulunduğu stüdyonun önüne geldi. Bu esnada lüks araçtan açılan ateş futbolcu Kaan Kundakçı'nın ciddi hasar almasına ve beraberinde ise yaşamını yitirmesine yol açtı.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Kurşunların karnına isabet ettiği korkunç olayda Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kundakçı’nın ailesi, biricik oğulları Kaan Kundakçı'nın ölümünden sorumlu kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğuna işaret etti.

KAAN KUNDAKÇI'YI ÖLDÜREN SİLAH BULUNDU!

Silahlı saldırı sonrasında olay yerinden hızla geçtiği iddia edilen Kadayıfçıoğlu, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla birlikte Beşiktaş’ta gizlendiği yerde yakalandı.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Saldırı sırasında kullanılan silah da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME! TÜRKÜCÜ İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA!

İş ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden olan ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı haberinden sonra duyanların şok geçirdiği yeni bir ismin daha olduğu öğrenildi.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Magazin dünyasında özel hayatıyla ara ara gündeme gelen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da olaya yönelik ilişkisinden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı Yıldızhan ile beraber 10'a çıktı.

İZZET YILDIZHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber cinayetle ilişkili ailenin yakın akrabası olan türkücü İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Genç futbolcunun hayatına maal olan silahlı saldırıdan sonra İzzet Yıldızhan'ın Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri öne sürüldü.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan'ın Kaan Kundakçı cinayetiyle ne alakası var?

Dolayısıyla da şüpheliyi saklamaya yönelik davranışları gerekçesiyle "suçluyu kayırma" suçundan Yıldızhan'ın gözaltında olduğu tespit edildi.

