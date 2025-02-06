Jackie Chan 15 yıl sonra sete çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

06 Şubat 2025 16:13 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:14

Dövüş ustası ve oyuncu Jackie Chan, 15 yıl önce çekilen Karate Kid'in devam filmi için kamera karşısına geçti. 70 yaşındaki Jackie Chan'in setteki enerjisi ise herkesi kendine hayran bıraktı.

Dövüş ustası ve oyuncu Jackie Chan, yeni 'Karateci Çocuk' (Karate Kid) filminin çekimlerinde görüntülendi. 2010 yılında rol aldığı yapımın devam filminde kamera karşısına geçen Jackie Chan, Atlanta şehrinde kurulan sette görüntülendi.

JACKIE CHAN YILLAR SONRA SETTE

Bitirim İkili, Altın Yumruk, Süper Polis gibi sayısız filmde rol alan Jackie Chan, başrolünü Jaden Smith ile paylaştığı Karateci çocuk filminin devamı için 15 yıl sonra kamera karşısına geçti. Jackie Chan, ABD'nin Atlanta şehrinde kurulan sette, cadde üzerinde çekilen duygusal bir sahneyi oynarken görüntülendi.

Karate Çocuk filminin 2010 senesinde yayınlanan bölümde, Jackie Chan'ın oynadığı Mr. Han tamirat için eve geldiğinde Parker'ın televizyondan karate öğrenmeye çalıştığını görür. Parker'ı arkadaşlarından korumak isteyen Mr. Han, Parker'ı turnuvaya kadar rahat bırakacaklarına dair söz alır. Bu sefer Mr. Han, Parker'ın hocası olur ve onu turnuvaya çalıştırmaya başlar.