Jackie Chan'den Milli gurur Alperen Şengün'e övgü dolu sözler! Maç sonrası soluğu yanında aldı

Başarılı sporcu kişiliği ve özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Alperen Şengün, bu kez dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'den aldığı övgülerle dikkatleri üzerine çekti. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında alınan galibiyetin ardından dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ile bir araya geldi. Chan'den Şengün'e övgü dolu sözler gecikmedi. Ünlü aktör, maç sonrası soluğu yıldız basketbolcunun yanında aldı. Bakın Jackie Chan Milli gurur Alperen Şengün hakkında neler söyledi. İşte Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü dolu sözler...

ALPEREN ŞENGÜN, JACKIE CHAN İLE YAN YANA GELDİ!

Başarılı basketbol kariyeri ve zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren Alperen Şengün, bu kez dünyaca ünlü aktör Jackie Chan ile yan yana geldi. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu, Dallas Mavericks karşısında alınan galibiyetin ardından Chan ile basketbol parkesinde poz verdi.

Son zamanlarda öldüğü yönünde asılsız haberlerin çıktığı Jackie Chan, Çin'in özel idari bölgelerinden Makao'da oynanan Houston Rockets-Dallas Mavericks karşılaşmasını tribünden takip etti. Nefes kesen mücadeleyi tribünden takip eden 71 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, bitiş düdüğünün hemen ardından parkeye inerek Milli gurur Alperen Şengün'ün yanına gitti.

Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan ünlü basketbolcu, geçtiğimiz aylarda sezon öncesi ABD'ye geri dönüş yapmıştı. NBA'deki kariyerini tüm hızıyla devam ettiren Milli yıldız, ABD'ye dönüş yolundaki valizleriyle herkese büyük bir şok yaşatmıştı. Çocuk yaşlardan beri basketbola ilgi duyan 24 yaşındaki genç sporcu, NBA'deki kariyerini devam ettirirken dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ile bir araya geldi.

Basketbol kariyerindeki başarısıyla adını tüm dünyaya duyuran Alperen Şengün, Jackie Chan ile bir araya geldiği haberleriyle hem spor dünyasında hem de magazin gündeminde büyük ses getirdi. Houston Rockets'ın Dallas Mavericks karşısında aldığı galibiyetin ardından Chan'den Şengün'e övgü dolu sözler geldi.

"ÇOK BAŞARILI BİR SPORCU"

Houston Rockets-Dallas Mavericks karşılaşması sonrası soluğu Alperen Şengün'ün yanında alan Jackie Chan, 24 yaşındaki yıldız basketbolcuyla fotoğraf çektirdi. Şengün'ün elini sıkarak galibiyetinden dolayı kendisini tebrik eden Chan, Milli basketbolcunun performansı hakkında şu sözleri kullandı:

"Alperen çok başarılı bir sporcu. Ayrıca kendisini galip geldikleri için tebrik ederim"

Alperen Şengün'den övgü dolu sözlerle bahseden Jackie Chan, Milli basketbolcuyu tebrik etti. Şengün, maçtan görüntülerin yanı sıra dünyaca ünlü oyuncu ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.