Jahrein adı ile tanınan yayıncı Ahmet Sonuç 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı!

12 Eylül 2024 22:44 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:49

Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan yayıncı Ahmet Sonuç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sonuç, dün sosyal medyada gündem olan görüntülerde eşinin kız kardeşi hakkında ahlaksız söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Twitch canlı yayınında yayın yapan Jahrein isimli ünlü yayıncının sosyal medyaya düşen görüntülerinde sarf ettiği sözler gündem olmuştu. Eşinin kız kardeşi hakkında cinsel içerikli sözler sarf ettiği öne sürülen ünlü yayıncının gözaltına alındığı duyuruldu.

JAHREİN GÖZALTINA ALINDI!

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli konuşmalar yaptığı tespit edilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda E.K. ve Ahmet Sonuç isimli şahısların gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adıyla "Pungent 666" rumuzunu kullanan E.K. isimli şahsın, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda "İncel Sohbet Odası" başlıklı bir canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına aykırı konuşmalar yaptığı belirlendi. Benzer şekilde, Twitch platformunda yayın yapan ve "Jahrein" rumuzunu kullanan A.S. isimli şahıs da müstehcen içerikli konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Her iki isim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 224. maddesi uyarınca müstehcenlik suçlamasıyla işlem başlatıldı.