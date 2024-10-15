Jahrein cezaevinden çıkar çıkmaz Özgür Özel'e yüklendi! 'Yazıklar olsun' 

15 Ekim 2024 23:37 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:47

Müstehcenlik suçundan tutuklanan ve 1 ay sonunda tutuksuz yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Jahrein isimli sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Özgür Özel'e yüklendi. Serbest kaldıktan sonra ilk kez Twitch yayını açan Jahrein, "Özgür Özel’e yazıklar olsun. Şimdi İmamoğlu’nun yanında olmadığım için yapılan bu hukuksuzluğu bana reva gördüler." dedi.

YouTube ve Twitch​ platformlarında "Jahrein" adıyla tanınan ünlü yayıncı Ahmet Sonuç​, müstehcenlik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Antalya L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sonuç, dün cezaevinden tahliye edildi. Tahliyesinin ardından ilk kez Twitch platformunda yayın açan Ahmet Sonuç​, CHP​ lideri Özgür Özel'e yüklendi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E YAZIKLAR OLSUN"

Açtığı canlı yayında gözaltı ve tutukluluk süreci ile ilgili bilgiler veren Jahrein​, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Ekrem İmamoğlu'na destek olmadığı' için kendisine sahip çıkmadığını iddia etti.

"HUKUKSUZLUĞU BANA REVA GÖRDÜLER"

Jahrein'in sözleri şu şekilde:

"Özgür Özel’e yazıklar olsun. Gözaltına alındığımda beni bir kere aramıştı, o zaman onların hakkında iyi konuştuğum için oraya avukat yıkarız demişti. Şimdi İmamoğlu’nun yanında olmadığım için yapılan bu hukuksuzluğu bana reva gördüler."

JAHREİN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Jahrein​ lakaplı Ahmet Sonuç, X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında 'toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı' gerekçe gösterilerek ikamet ettiği Antalya’da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de tutuklanmıştı. Jahrein 1 ayın sonunda dün tahliye edilmişti.