James Arthur İstanbul'da Konser Verecek

Lifepark'tan yapılan açıklamaya göre, The Pisces World Tour kapsamında İstanbul'a gelen James Arthur, "Say You Won't Let Go", "Impossible", "Train Wreck" ve "Rewrite the Stars" gibi parçalarıyla tanınıyor.

JAMES ARTHUR İSTANBUL'A GELİYOR

Dijital platformlarda yüz milyonları aşan dinlenme sayılarına ulaşan İngiliz şarkıcı, şimdiye kadar "James Arthur", "Back from the Edge" ve "YOU" isimli albümlere imza attı. James Arthut'un konser biletleri 1 Temmuz'da satışa çıkacak.