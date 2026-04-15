Taşıyıcı, Cehennem Melekleri, Hızlı ve Öfkeli ve Ağır İşçi gibi filmlerinin sevilen ismi 58 yaşındaki Jason Statham, 2023 yılında Servet Operasyonu filmi için 2 hafta Antalya'nın Belek beldesinde kaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Jason Statham film çekimi için geldi hayran kaldı! Bu yıl da soluğu Antalya'da aldı Ünlü oyuncu Jason Statham, 2023 yılında rol aldığı Servet Operasyonu filminin çekimleri için geldiği Antalya'nın Belek beldesine hayran kaldı. Jason Statham, Servet Operasyonu filminin çekimleri kapsamında 2 hafta Belek'te kaldı. Statham, bölgeye yıllar sonra ailesiyle geldi ve çocuklarıyla havuzda vakit geçirdi. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de geçtiğimiz yıl sevgilisi Duru Nayman ile Belek'te tatil yapmıştı. Jason Statham 26 Temmuz 1967 doğumludur ve dövüş filmi oyuncusu, eski yüzücüdür. Jason Statham'ın eşi Rosie Huntington-Whiteley, 18 Nisan 1987 doğumlu İngiliz model ve aktristir.

JASON STATHAM ANTALYA'YA HAYRAN KALDI

Çekimlerinin çoğu Antalya'nın Belek bölgesinde çekilen Servet Operasyonun çekimleri sırasında 2 hafta bölgede konaklayan Jason Statham, bölgeye yıllar sonra ailesiyle geldi.

Antalya'nın Belek bölgesine hayran kalan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, dün çocuklarıyla beraber Belek bölgesine gitti. Havuzda çocuklarıyla birlikte çektirdiği kareleri paylaşan Statham'a yorum yağdı.

AYNI YERDE ARDA GÜLER VE SEVGİLİSİ DURU NAYMAN'IN DA FOTOĞRAFI ÇOK KONUŞULDU

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de geçtiğimiz yıl sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Antalya'nın Belek bölgesinde tatil yaptı. Karşılıklı top oynayan genç çift sosyal medyada gündem olmuştu.

JASON STATHAM KAÇ YAŞINDA?

26 Temmuz 1967 doğumlu Jason Statham, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüdür. Daima kendi sahne dövüşünü ve hünerlerini sergiler. Kendi antikahramanlığı ile ünlenmiştir ve filmlerinde genellikle İngiliz aksanı ile konuşur.

JASON STATHAM'IN EŞİ ROSIE HUNTINGTON WHITELEY KİMDİR?

18 Nisan 1987 doğumlu Rosie Alice Huntington-Whiteley, İngiliz model ve aktris. Annesi fitness eğitmeni Fiona ve babası yeminli topoğraf Charles Andrew Huntington-Whiteley'dir. Toby ve Floransa adında iki kardeşi vardır.