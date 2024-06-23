Jeff Bezos 136 metrelik yatıyla Bodrum'a demirledi!  

23 Haziran 2024 09:02 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:02

Amazon'un kurucusu ve sahibi ABD'li iş insanı Jeff Bezos, Türkiye turunu südürüyor. Nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte tatilini sürdüren Bezos'un "Koru" adlı lüks yatı, Göcek’ten sonra bu kez de Bodrum'da görüntülendi.

Kissebükü’nde demirleyen Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki 3 direkli süper yat vatandaşlar tarafından kayda alındı

SÜPHER YAT "KORU"NUN ÖZELLİKLERİ

Koru ismindeki süper lüks yat, 2021'den itibaren Oceanco firması tarafından Hollanda'da inşa edildi. Nisan 2023'te teslim suya indirilen 127 metre uzunluğundaki yelkenli yat 500 milyon dolara mal oldu.

"Koru" inşası tamamlandığı dönemde, Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko’nun sipariş ettiği dünyanın en büyük yelkenli yatı, "Yelkenli Yat A"dan sonra dünyanın en büyük ikinci yelkenli yatı olarak kayda geçmişti.

Klasik, siyah bir gövdeye sahip süper yatın üç direği ve üç güvertesi bulunuyor. Süper yat sahibiyle birlikte aynı anda 18 misafire ve 40 mürettebata ev sahipliği yapabiliyor. Büyük bir gizlilikle üretilen Koru’nun teknolojik özellikleri bilinmiyor.