Jennifer Aniston hırsız ile karşı karşıya kaldı

JENNIFER ANISTON'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 2022'de Allure dergisine verdiği bir röportajda neden çocuk sahibi olmadığını ve bunun tamamen kendi tercihi olmadığını açıkladı. “ Hamile kalmaya çalışıyordum. Benim için zorlu bir yoldu, bebek yapma yolu,” dedi.