Jennifer Aniston hırsız ile karşı karşıya kaldı

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın Los Angeles’taki malikanesine hırsız girdi. Ünlü oyuncu Jennifer Aniston evinde henüz ismi açıklanmayan bir adamla karşı karşıya kaldı.
Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston, korku dolu anlar yaşadı. 2007'de Forbes Dergisi'nin belirlediği "Dünya'nın En Zengin Ünlüleri" listesinde toplam 110 milyon dolarlık servetiyle 10. sırada yer alan Jennifer Aniston'ın lüks malikanesine hırsız girdi.
56 yaşındaki Aniston’ın Los Angeles’taki malikanesine iddialara göre, kimliği henüz açıklanmayan bir adam, kapıları kırarak girdi. Ünlü oyuncu evdeyken gerçekleşen olayda; saldırgan, güvenlikler tarafından silah zoruyla etkisiz hale getirildi.
Pazartesi günü öğleden sonra 12.00'den kısa bir süre sonra meydana gelen olayda, saldırgan 21 milyon dolarlık Bel Air malikanesinin kapısından aracını sürerek içeri girdi.
TMZ'nin haberine göre, güvenlik ekibi araca hılıca müdahale ederken, LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) memurları olay yerine ulaşana kadar adamı silah zoruyla alıkoydu.