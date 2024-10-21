21 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:29

Açlık Oyunları serisi, Uzay Yolcuları ve Don’t Look Up gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne oluyor. Dergiye röportaj veren oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci bebeğinin heyecanını yaşadığını belirtti.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenmişti. İkinci çocuğuna hamile olduğunu doğrulayan Jennifer Lawrence, heyecanını paylaştı.

JENNIFER LAWRENCE

Oğlunu 2022 yılında kucağına alan Jennifer Lawrence, çocuğunu kameralardan uzak tutuyor. Oyuncu, oğlunu kucağına aldıktan sonra “Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime ‘Bugün hayatımın ilk günü’ dedim. Ona aşık olmuştum” dedi. “Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum” demişti.

HAMİLE JENNIFER LAWRENCE'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Hamile olduğunu açıklayan Jennifer Lawrence, Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacak. "The Wives" adını taşıyacak olan film, gizemli bir cinayete odaklanacak.