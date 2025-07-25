Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Geçtiğimiz gün Antalya'da konser veren Jennier Lopez, binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Bilet fiyatları 1000 Euro'ya kadar yükselirken, loca fiyatları ise 35 bin Euro'dan satışa çıktı. Ünlü isimler Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz da aynı locada Jennifer Lopez'i izledi.

ARDA GÜLER DİZİ OYUNCUSUYLA AYNI LOCADAN JENNIFER LOPEZ'İ İZLEDİ

Genç futbolcu Arda Güler, Antalya Belek'te gerçekleşen Jennifer Lopez konserine, Yeliz Korkmaz ve Rabia Soytürk ile aynı locada katıldı.

Rabia Soytürk ile Yeliz Korkmaz konser esnasında paylaştıkları karelerle sosyal medyada ilgi gördü. Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz sürekli dans ederken, çektikleri karelerde ise Arda Güler de yer aldı.

Yeliz Korkmaz'ın oyuncu Rabia Soytürk'ün dans ettiği anları çektiği videoda arka alanda Arda Güler'in de görüntülendi.

Rabia Soytürk şarkılara eşlik ederek hiç durmadan dans ettiği videoda Arda Güler'in başını telefondan kaldırmaması da dikkat çekti. Arda Güler bir ara ablası ve sevgilisi Duru Nayman ile kısa muhabbet ettikten sonra ise yine telefonuna gömüldü.

Sosyal medyada "Çocuk sevgilisi ev ablasıyla gitti niye eleştiriyorsunuz", " Ne var denk gelmişler", "Arda yanlış anlaşılma olmasın diye kafasını kaldırmıyor" gibi yorumlar yaptı.