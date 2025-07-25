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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da sahne aldı. Biletlerin satışa çıktıktan saniyeler sonra tükendiği konsere ünlü isimler de akın etti. Futbolcu Arda Güler'in sevgilisi ve ablasıyla gittiği konseri aynı locadan oyuncu Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz da yer aldı.

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Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:38

Geçtiğimiz gün 'da veren Jennier Lopez, binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Bilet fiyatları 1000 Euro'ya kadar yükselirken, loca fiyatları ise 35 bin Euro'dan satışa çıktı. Ünlü isimler , ve Yeliz Korkmaz da aynı locada 'i izledi.

ARDA GÜLER DİZİ OYUNCUSUYLA AYNI LOCADAN JENNIFER LOPEZ'İ İZLEDİ

Genç futbolcu Arda Güler, Antalya Belek'te gerçekleşen Jennifer Lopez konserine, Yeliz Korkmaz ve Rabia Soytürk ile aynı locada katıldı.

Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Rabia Soytürk ile Yeliz Korkmaz konser esnasında paylaştıkları karelerle sosyal medyada ilgi gördü. Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz sürekli dans ederken, çektikleri karelerde ise Arda Güler de yer aldı.

Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Yeliz Korkmaz'ın oyuncu Rabia Soytürk'ün dans ettiği anları çektiği videoda arka alanda Arda Güler'in de görüntülendi.

Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Rabia Soytürk şarkılara eşlik ederek hiç durmadan dans ettiği videoda Arda Güler'in başını telefondan kaldırmaması da dikkat çekti. Arda Güler bir ara ablası ve sevgilisi Duru Nayman ile kısa muhabbet ettikten sonra ise yine telefonuna gömüldü.

Jennifer Lopez konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz aynı locada dinledi! Ünlü futbolcunun tavırları gündem oldu

Sosyal medyada "Çocuk sevgilisi ev ablasıyla gitti niye eleştiriyorsunuz", " Ne var denk gelmişler", "Arda yanlış anlaşılma olmasın diye kafasını kaldırmıyor" gibi yorumlar yaptı.

ETİKETLER
#antalya
#konser
#arda güler
#jennifer lopez
#rabia soytürk
#sosyal-medya
#Yeliz Korkmaz
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