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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez sahnede gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! Cevabı eski eşine gönderme oldu

İstanbul'da da konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sahnede hayranının evlilik teklifine verdiği cevapla dikkat çekti. Ben Affleck ile boşanma aşamasında olan Jennifer Lopez, "Sanırım o defter kapandı" dedi.

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Jennifer Lopez sahnede gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! Cevabı eski eşine gönderme oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:59

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu , 55 yaşında dördüncü evliliğini de sonlandırdıktan sonra artık fikrine kapılarını kapattığını açıkladı.

JENNIFER LOPEZ'E SAHNEDE SÜRPRİZ TEKLİF

Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında sahne aldığı sonkonser sırasında, seyirciler arasındaki bir hayranın tuttuğu "JLo, benimle evlenir misin?" yazılı pankartı fark etti. Pankartı sesli okuyan Lopez,, "Sanırım artık bu iş bitti. Evet, birkaç kez denedim," diyerek esprili cevap verdi.

Jennifer Lopez sahnede gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! Cevabı eski eşine gönderme oldu

Jennifer Lopez, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1997 yılında, Miami'de garsonluk yapan Ojani Noa ile yapan Jennifer Lopez, 2001 yılında dansçı Cris Judd ile nikah masasına oturdu. Jennifer Lopez ile Marc Anthony 2004 yılında evlendi. 2008'de ikiz çocukları Max ve Emme dünyaya geldi. Ancak evlilik 2011'de sona erdi, resmi 2014'te tamamlandı. Jennifer Lopez son olarak ise 2022 yılında evlendiği ile 2025 yılında boşandı.

Jennifer Lopez sahnede gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! Cevabı eski eşine gönderme oldu
ETİKETLER
#boşanma
#evlilik
#jennifer lopez
#Ben Affleck
#Marc Anthony
#Magazin
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