Jennifer Lopez sahnede gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! Cevabı eski eşine gönderme oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 55 yaşında dördüncü evliliğini de sonlandırdıktan sonra artık evlilik fikrine kapılarını kapattığını açıkladı.

JENNIFER LOPEZ'E SAHNEDE SÜRPRİZ TEKLİF

Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında sahne aldığı sonkonser sırasında, seyirciler arasındaki bir hayranın tuttuğu "JLo, benimle evlenir misin?" yazılı pankartı fark etti. Pankartı sesli okuyan Lopez,, "Sanırım artık bu iş bitti. Evet, birkaç kez denedim," diyerek esprili cevap verdi.

Jennifer Lopez, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1997 yılında, Miami'de garsonluk yapan Ojani Noa ile yapan Jennifer Lopez, 2001 yılında dansçı Cris Judd ile nikah masasına oturdu. Jennifer Lopez ile Marc Anthony 2004 yılında evlendi. 2008'de ikiz çocukları Max ve Emme dünyaya geldi. Ancak evlilik 2011'de sona erdi, resmi boşanma 2014'te tamamlandı. Jennifer Lopez son olarak ise 2022 yılında evlendiği Ben Affleck ile 2025 yılında boşandı.