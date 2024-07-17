Jet Sosyete'nin ünlü ismi Ayşenil Şamlıoğlu iki operasyon birden geçirdi

17 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:30

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, geçirdiği ameliyatlarla sevenlerini korkuttu. Birden fazla operasyon geçiren oyuncu, hastane odasından son sağlık durumundan bahsetti.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU İKİ OPERASYON BİRDEN GEÇİRDİ

Paylaşım yapan Ayşenil Şamlıoğlu, "Dokuya saygılı iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirseniz sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz çok teşekkür ediyorum. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti bir tırnak altından bloom tümör alındı bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı." diyerek son sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

20 Mart 1956 doğumlu Ayşenil Şamlıoğlu, tiyatro yönetmeni olarak sahnelediği oyunların yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı. Birçok ödül alan oyuncu, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri ve Yol Arkadaşım, gibi televizyon dizilerindeki rolleri ile geniş kitlelerce tanınır.