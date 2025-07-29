Jock McDonald hayatını kaybetti! Sevenleri hüzne boğuldu

İngiliz rock gurubu Bollock Brothers'ın solisti olan Jock McDonald'dan acı haber geldi. McDonald, 26 Temmuz 2025'te İrlanda'nın Bundoran kentinde hayatını kaybetti.

PUNK ROCK YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

Grubun davulcusu Pat Pattyn, Jock McDonald'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu ve; "Büyük bir üzüntüyle size bu korkunç haberi duyurmak zorundayım... Ne yazık ki şarkıcımız Jock Mcdonald dün gece İrlanda'da, görünüşe göre tuhaf bir yüzme kazası sonucu hayatını kaybetti. Çocukları benden sosyal medya aracılığıyla size iletmemi istediler. Ailesi ve bütün Bollock Brothers grup üyeleri şokta. Bu olayı anlamlandırmaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Lütfen bugün bizi aramayın, bize biraz zaman verin, lütfen. Rahat uyu dostum. Seni özleyeceğim." dedi.

JOCK MCDONALD'IN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Jock McDonald'ın acı haberini alan bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcı için başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımların bazılarında şu ifadelere yer verildi;

"Çok üzücü bir haber, The Bollock Brothers'ın Jock McDonald'ı aramızdan ayrıldı ve biz bir punk efsanesini daha kaybettik. Huzur içinde yatsın. Birçok kişi tarafından özlenecek. Ailesine, arkadaşlarına, grup arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyorum."

"Bollock Kardeşler'den Jock McDonald'ın vefatını duyduğuma çok üzüldüm.