Johnny Depp, Amber Heard ile olaylı boşanmıştı! Yeni sevgilisinin yaşı eleştirildi

16 Temmuz 2024 12:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:47

Karayip Korsanları'nın başrol oyuncusu Johnny Depp, 2 yıl evli kaldığu Amber Heard ile olaylı boşanmasının ardından birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022'de sonuçlandı. İki isim daha sonra karşılıklı temyiz başvurusunda bulundu ve olaylı boşanma böylece karşılıklı uzlaşarak bitti. O günden sonra kariyerine odaklanan Johnny Depp yeni bir aşka imza attı.

JOHNNY DEPP YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Page Six'in haberine göre; 61 yaşındaki Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus güzellik uzmanı ve model Yulia Vlasova ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Usta oyuncu Depp, ile Vlasova'nın 2021'de Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali sırasında Prag'da tanıştıkları öğrenildi.