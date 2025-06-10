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 | Dilek Ulusan

Justin Baldoni'nin Blake Lively'e açtığı iftira davasında karar çıktı!

Oyuncu Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davasına iftira davasıyla karşılık veren Justin Baldoni'nin davası sonuçlandı. Justin Baldoni'nin 400 milyon dolarlık misilleme davası reddedildi

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Justin Baldoni'nin Blake Lively'e açtığı iftira davasında karar çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 15:01

Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası reddedildi. Baldoni, davada, cinsel tacizle ilgili asılsız iddialarıyla Lively'nin, kariyerini mahvetmeye çalıştığını iddia etmişti. New York mahkemesi, davayı ret kararı verdi ve Lively'nin cinsel taciz suçlamalarının yasal olarak korunduğunu açıkladı.

JUSTIN BALDONI'YE MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER

İftira davasının düşmesi üzerine sessizliğini bozan Blake Liveley, destek olanlara; "Pek çok kişi gibi ben de bizi parçalamaya çalışan misilleme davasının acısını hissettim. Her kadının kendini, güvenliğini, bütünlüğünü, onurunu ve hikâyesini korumak için bir sese sahip olma hakkını savunmaya her zamankinden daha kararlı" olduğunu belirtti. "Yanımda duran birçok kişiye sevgi ve minnettarlık duyuyorum" diyen Blake Lively sosyal medyasına; "Çoğunuzu tanımıyorum ama sizi takdir etmekten veya savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diye yazdı.

Justin Baldoni'nin Blake Lively'e açtığı iftira davasında karar çıktı!

2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminde birlikte rol alan Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki hukuki mücadele o yıllarda başladı. İkilinin birbirlerinden kaçındığı ortaya çıkınca, sette bir husumet olduğu söylentileri internette dolaşmaya başlamıştı. Blake Lively daha sonra Aralık 2024'te Justin Baldoni'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 'şiddetli manevi zarar uğratan' davranışlar sergilediğini iddia ederek dava açmıştı.

Justin Baldoni'nin Blake Lively'e açtığı iftira davasında karar çıktı!

Justin Baldoni'nin, Blake Lively'ye sette özel hayatıyla ilgili konuştuğu, Lively'nin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar davaya konu olmuştu. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etmişti.

Justin Baldoni'nin Blake Lively'e açtığı iftira davasında karar çıktı!

Justin Baldoni, Lively'nin davasından sonra kendisine ftira atıldığı iddiasıyla karşı dava açmıştı. Bu davanın dün mahkeme tarafından reddedilmesinden bir süre önce de Lively, 'manevi zarar' iddiasını geri çekmişti. Bu kararının, Baldoni'nin hukuk ekibinin keşif sürecinin bir parçası olarak Lively'nin terapi notları ve diğer sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere tıbbi kayıtlarını elde etme girişimlerinden kaynaklandığı bildirilmişti.

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