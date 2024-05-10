Justin Bieber baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi

10 May 2024 09:00 - Güncelleme : 10 May 2024 09:04

Bieber çifti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla ilk çocuklarını beklediklerini duyuran çifte destek mesajları yağdı.

HAILEY BIEBER HAMİLE

2018 yılında evlenen Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber çifti profesyonel çekimle hamilelik karelerini takipçileriyle paylaştı. Çifte Kendal Jenner, Kylie Jenner ve jennifer Lopez gibi isimler de yorum yağdırdı.