Justin Bieber baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 09:00 - Güncelleme : 10 May 2024 09:04
Altı yıl önce evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.
Bieber çifti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla ilk çocuklarını beklediklerini duyuran çifte destek mesajları yağdı.
HAILEY BIEBER HAMİLE
2018 yılında evlenen Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber çifti profesyonel çekimle hamilelik karelerini takipçileriyle paylaştı. Çifte Kendal Jenner, Kylie Jenner ve jennifer Lopez gibi isimler de yorum yağdırdı.
Kaynak: TGRT Haber