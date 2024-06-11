Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

11 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:29

Geçtiğimiz ay bebek beklediklerini duyuran Justin ile Hailey Bieber çiftinin kızlarının olacağı öne sürüldü. Sık sık doktor kontrolüne giderken görüntülenen çiftin dün akşam küçük bir kutlamayla bebeklerinin cinsiyetini duyurduğu öne sürüldü.

BIEBER ÇİFTİNİN KIZLARI OLACAK

Geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklayan Hailey Bieber'ın bebeğinin cinsiyetinin kız olacağı iddia edildi. Çiftin bu bilgiyi dün gece düzenledikleri aile yemeğiyle birlikte yakın çevrelerine duyurduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde özel olarak kapattırdığı bebek ürünleri satan bir mağazadan ayrılırken görüntülenen Justin Bieber, arabasına yüklediği pembe bebek pusetiyle görüntülenmesi de iddiaları güçlendirdi.