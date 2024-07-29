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Justin Bieber, Türkleri paylaşmaya doyamadı! Bu sefer hedefinde Osmaniyeli çocuk vardı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:20
Justin Bieber, Türkleri paylaşmaya doyamadı! Bu sefer hedefinde Osmaniyeli çocuk vardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 293 milyon takipçili sosyal medya hesabından Türkiye'deki bir düğünde dans eden küçük bir çocuğu paylaştı.

Baba olmak için gün sayan ABD'li şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından Osmaniye'de bir düğünde dans eden küçük bir çocuğun videosunu paylaştı. 

JUSTIN BIEBER'DAN TÜRK DÜĞÜNÜ PAYLAŞIMI 

Justin Bieber, Osmaniye'deki bir düğünde küçük bir çocuğun dans ettiği anları Key Glock'un şarkısıyla birlikte hikayesiyle paylaştı. Küçük çocuğun dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Justin Bieber, Türk düğününde oynayan Osmaniyeli çocuğu paylaştı - 1. Resim

Justin Bieber daha önce de sosyal medya hesabından Bursalı doğa fotoğrafçısı, gezgin ve kuş gözlemcisi Burak Doğansoysal'a ait bir fotoğraf paylaşmıştı. 

Justin Bieber, Türkleri paylaşmaya doyamadı! Bu sefer hedefinde Osmaniyeli çocuk vardı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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