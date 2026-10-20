Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Avusturyalı model Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Üstelik henüz 9 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan ünlü model Sahara Ray, bebeğine de doyamadan hayata veda etti. Dünya basınında büyük yankı uyandıran bu haber sonrası Ray’ın ailesi ve sevenleri derin bir hüzne boğuldu.

JUSTİN BİEBER'IN ESKİ AŞKI SAHARA RAY’DAN ACI HABER!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı Avusturyalı model, Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Genç modelin ani vefatı sevenlerini ve magazin dünyasını da derin bir hüzne boğdu.

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü ailesi tarafından yapılan açıklamada öğrenilen Sahara Ray’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD merkezli magazin sitesi TMZ’ye konuşan acılı aile gündemdeki yerini aldı.

Sabah’ın haberine göre, acılı ailenin Ray’in son zamanlarında bile sevdiklerinin yanında olduğunu belirtti. Aile tarafından yapılan açıklamalarda "Dün gece hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Çok seviliyordu" ifadeleri öne çıktı.

Genç model hakkında kamuoyunda yer alan haberlere bakıldığında kesin olarak ölüm nedenin ne olduğu bilinmiyor. Sevenleri ve hayranları derin bir hüzne boğulurken ölüm nedeni de merak konusu oluyor.

BEBEĞİNE DOYAMADAN HAYATA VEDA ETTİ

Bebeğine doymadan hayatını kaybeden ünlü model Sahara Ray, 6 ay önce anne olmuştu. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Ray, 2026 yılında bir kız bebeği dünyaya getirdiği öğrenildi. Bebeğini kucağına almasının ardından aylar sonra gelen acı haberin ardından genç isme sosyal medyadan da başsağlığı mesajları yayınlanmaya başlandı.

Sahara Ray’in göz önünde olmasına neden olan ise dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2016 yılında yapmış oldukları Hawaii tatili olmuştu. Magazin gündemine birlikte görüntülendiklerine dair bilgi düşünce de ikili o dönemlerde uzun süre konuşulmuştu.

Diğer bir yandan da dünya çapında geniş bir kitle tarafından tanınan Sahara Ray, kendi kurduğu markasını da böylelikle duyurmayı başarmıştı.