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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:10

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile aşk yaşayan Sahara Ray’dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcıyla olan birlikteliğiyle adını duyuran Sahara Ray, bebeğine doyamadan hayata veda etti. 34 yaşında olan ünlü model henüz aylar önce ilk bebeğini kucağına almıştı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:10

Bir dönem ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Avusturyalı model Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Üstelik henüz 9 ay önce ilk çocuğunu kucağına alan ünlü model Sahara Ray, bebeğine de doyamadan hayata veda etti. Dünya basınında büyük yankı uyandıran bu haber sonrası Ray’ın ailesi ve sevenleri derin bir hüzne boğuldu.

JUSTİN BİEBER'IN ESKİ AŞKI SAHARA RAY’DAN ACI HABER!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı Avusturyalı model, Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Genç modelin ani vefatı sevenlerini ve magazin dünyasını da derin bir hüzne boğdu.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü ailesi tarafından yapılan açıklamada öğrenilen Sahara Ray’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. merkezli magazin sitesi TMZ’ye konuşan acılı aile gündemdeki yerini aldı.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Sabah’ın haberine göre, acılı ailenin Ray’in son zamanlarında bile sevdiklerinin yanında olduğunu belirtti. Aile tarafından yapılan açıklamalarda "Dün gece hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Çok seviliyordu" ifadeleri öne çıktı.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Genç model hakkında kamuoyunda yer alan haberlere bakıldığında kesin olarak ölüm nedenin ne olduğu bilinmiyor. Sevenleri ve hayranları derin bir hüzne boğulurken ölüm nedeni de merak konusu oluyor.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

BEBEĞİNE DOYAMADAN HAYATA VEDA ETTİ

Bebeğine doymadan hayatını kaybeden ünlü model Sahara Ray, 6 ay önce anne olmuştu. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Ray, 2026 yılında bir kız bebeği dünyaya getirdiği öğrenildi. Bebeğini kucağına almasının ardından aylar sonra gelen acı haberin ardından genç isme sosyal medyadan da başsağlığı mesajları yayınlanmaya başlandı.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Sahara Ray’in göz önünde olmasına neden olan ise dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2016 yılında yapmış oldukları tatili olmuştu. Magazin gündemine birlikte görüntülendiklerine dair bilgi düşünce de ikili o dönemlerde uzun süre konuşulmuştu.

Justin Bieber'ın eski aşkı Sahara Ray’dan acı haber! Bebeğine doyamadan hayata veda etti

Diğer bir yandan da dünya çapında geniş bir kitle tarafından tanınan Sahara Ray, kendi kurduğu markasını da böylelikle duyurmayı başarmıştı.

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ETİKETLER
#bebek
#Justin Bieber
#ABD
#hawaii
#Sahara Ray
#Magazin
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