Justin Timberlake, İstanbul'da ne zaman konser vereceğini açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'nin İstanbul'da konser vereceği iddiası takipçileri tarafından gündem oldu. Justin Timberlake'in beş yıl aradan sonra İstanbul'da konser vereceği kesinleşti.

JUSTIN TIMBERLAKE İSTANBUL'A GELİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda konser verecek. Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek.

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü 'Everything I Thought It Was', toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında 'Selfish' ve 'No Angels' bulunuyor. Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de 'Justified' albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.