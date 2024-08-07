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Justin Timberlake'ten Türk hayranına jest! Konseri durdurdu, bakın ne yaptı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:28

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake konserinde kendisini defalarca kez sevdiğini söyleyen Türk hayranı Nazlı için konseri durdurdu. Nazlı isimli Türk hayranıyla konser esnasında fotoğraf çekilen Timberlake, daha sonra şarkılarına kaldığı yerden devam etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polislere yakalanmış ve ardından gözaltına alınmıştı.

Bu durum hayranları tarafından büyük bir korkuya sebep olmuştu. 

Justin Timberlake'ten Türk hayranına jest! Konseri durdurdu, bakın ne yaptı - 1. Resim

İLGİ ODAĞI OLDU 

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Mayıs ayında verdiği bir konserde yaptığı hareketler nedeniyle adeta ilgi odağı oldu.

Timberlake, kendisine sesi duyurmaya çalışan "Nazlı" isimli Türk hayranını fark etti.

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Daha sonra ise konserini yarıda kesip Nazlı isimli hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildi. O anlar ise başka bir hayranın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: tgrthaber.com
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