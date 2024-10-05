K-Pop grubu BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerde! İlk fotoğraf geldi

05 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:08

BTS grubunun sevilen üyeleri Jimin ve Jungkook geçen aralık ayında askere gitmişti. Askerde arkadaşlarıyla çektirdikleri kareleri yayınlayan Jimin ve Jungkook’a kilo aldıkları yönünde yorum yağdı.

Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri Jimin ve Jungkook, 12 Aralık 2023'te askerliğe başlamış ve vatani görevlerini tamamlamışlardı. Asker arkadaşlarıyla çektirdikleri kareleri yayınlayan grup üyeleri Jimin ve Jungkook'un kilo aldığı gözlemlendi.

BTS GRUBU ÜYELERİNİN ASKERDE ÇEKTİRDİKLERİ YENİ KARELER ORTAYA ÇIKTI

Güney Koreli müzik grubu BTS'in (Bangtan Boys) üyeleri Jimin ve Jungkook, vatani görevlerini tamamladı. Askerde arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları yayınladı. Görüntülerde BTS üyelerinin askerde kilo aldıkları ve vücut çalıştıkları görülürken, terhis olan arkadaşlarının ceketlerini imzaladıkları ortaya çıktı.