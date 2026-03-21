Kaan Kundakçıoğlu'yu kim öldürdü? Kaan Kundakçıoğlu hangi takımdaydı?

Geçirdiği silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren genç futbolcu Kaan Kundakçıoğlu'nun vefatına yönelik detaylar sosyal medyada araştırılıyor. Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun bozuk olan aralarını düzeltmek gayesiyle gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araç içerisinde kimliği belirsiz kişilerin tuttuğu kurşun yağmurunda hedef oldu. Futbolcu oğlu Kaan Kundakçıoğlu'nun ölümü sonrasında feryat figan ağlayarak cinayetin elebaşını bulmak isteen annesinin sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Peki futbolcu Kaan Kundakçıoğlu'yu kim öldürdü? Kaan Kundakçıoğlu hangi takımda oynuyordu?

KAAN KUNDAKÇIOĞLU ÖLÜMÜNÜN ŞÜPHELİSİ KİM? KUNDAKÇIOĞLU HANGİ TAKIMDAYDI?

Ümraniye'de bu kadarı ancak filmlerde olur senaryosunu aratmayan ve sonu ne yazık ki kötü biten Kaan Kundakçıoğlu olayında, şüphelilerin araç içerisinden açtığı ateş ünlü futbolcunun hayatına maal oldu.

Öne sürülen bazı iddialara göre, rapçi Vahap Canbay, kısa zamanda ilişkisini sonlandırdığ Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrardan barışmak istedi. Canbay, bu konu için araları iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçıoğlu, Vahap Canbay ve birkaç arkadaşıyla beraber, Kalaycıoğlu'nun içeride olduğu stüdyonun önüne gitti.

İddialara göre cinayet alanına lüks araçlarla gelen şüpheliler acı dolu saldırıyı gerçekleştirdi ve Kars 36 Sporlu takımında oynayan Kubilay Kundakçıoğlu'nun ağır yara alarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEYEN'İN ÜNLÜ İŞ ADAMI BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NUN OĞLU ALAATTİN ÇIKTI!

Sır gibi gizlenen ölümün elebaşı karakterinin iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu öne sürüldü.