Kaan Sekban, Serenay Sarıkaya ve Şevval Sam'ı böyle ti'ye aldı! Kadın cinayetleri konuşması tepki toplamıştı

08 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:39

Katıldığı davette kadın cinayetleri hakkında konuşan Serenay Sarıkaya, eleştiri oklarının hedefi olurken, Şevval Sam'ın ise "Kötü şeylerden bahsetmeyelim" demesi tepki topladı. Komedyen Kaan Sekban çektiği video ile hem Serenay Sarıkaya'yı hem de Şevval Sam'ı ti'ye aldı.

Dün akşam bir davette basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şevval Sam​, canice öldürülen Ayşenur Halil​ ile İkbal Uzuner​ ve diğer kadın cinayetleri hakkında konuşmak istemedi. Serenay Sarıkaya​'nın açıklamaları ise tepki topladı. Komedyen Kaan Sekban yayınladığı video ile Serenay Sarıkaya ve Şevval Sam'ı ti'ye aldı.

KAAN SEKBAN, SERENAYSARIKAYA VE ŞEVVAL SAM'I Tİ'YE ALDI

Serenay Sarıkaya ile Şevval Sam'ın kadın cinayetleri hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Komedyen Kaan Sekban ise sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ve Şevval Sam'ın konuşmalarını taklit ederek, "Toplumsal konularda max ünlü tepkisi" notunu düştü.

SERENAY SARIKAYA VE ŞEVVAL SAM'A ELEŞTİRİ YAĞDI

Şevval Sam, muhabirlerin kadın cinayetleri ile ilgili sorularına "“Türkiye’nin makus kaderi mi diyelim ne diyelim?” diyerek konuya giriş yapmaya çalışmasıyla uzaklaşmaya çalışan Şevval Sam, konu hakkında konuşmayı kabul etmedi. “Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n’olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ise kadın cinayetleri hakkında, "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü istediğim gibi ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.