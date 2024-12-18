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Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:22
Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı

Yapay zekayla beraber kadın ünlülerin erkek olsaydı nasıl göreceğinin merakı çözülmüş oldu. Zuarchiv adlı bir kullanıcı kadın ünlülerin erkek doğması halinde nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Meryem Uzerli, Hadise, Hande Erçel ve Özge Özpirinçci'nin erkek halleri sosyal medyayı sallamayı başardı.

Zuarchiv adlı bir sosyal medya kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" sorusu üzerine kadın ünlülerin erkek hallerini tasarladı. Hadise , Meryem Uzerli, Sezen Aksu ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin erkek halleri sosyal medyayı salladı. İşte, kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacakları ortaya çıktı. 

HADİSE

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 1. Resim

MERYEM UZERLİ 

Meryem Uzerli, sosyal medyada erkek halini görünce yorum yapmadan duramadı. Uzerli, "Valla ben çok beğendim" derken, takipçileri Oğuzhan Koç'a benzetti. 

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 2. Resim

BEREN SAAT 

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 3. Resim

HAZAL KAYA 

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 4. Resim

HANDE ERÇEL

 

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 5. Resim

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 

Yapılan yapay zeka uygulamasında en çok övgüyü şu sıralar Sandık Kokusu dizisiyle popüler olan Özge Özpirinçci oldu. 

Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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