Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı

18 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:22

Yapay zekayla beraber kadın ünlülerin erkek olsaydı nasıl göreceğinin merakı çözülmüş oldu. Zuarchiv adlı bir kullanıcı kadın ünlülerin erkek doğması halinde nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Meryem Uzerli, Hadise, Hande Erçel ve Özge Özpirinçci'nin erkek halleri sosyal medyayı sallamayı başardı.

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Hamdi Alkan ile ilgili çarpıcı iddialar

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Hamdi Alkan ile ilgili çarpıcı iddialar

Zuarchiv adlı bir sosyal medya kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" sorusu üzerine kadın ünlülerin erkek hallerini tasarladı. Hadise , Meryem Uzerli, Sezen Aksu ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin erkek halleri sosyal medyayı salladı. İşte, kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacakları ortaya çıktı.

HADİSE

MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli, sosyal medyada erkek halini görünce yorum yapmadan duramadı. Uzerli, "Valla ben çok beğendim" derken, takipçileri Oğuzhan Koç'a benzetti.

BEREN SAAT

HAZAL KAYA

HANDE ERÇEL

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Yapılan yapay zeka uygulamasında en çok övgüyü şu sıralar Sandık Kokusu dizisiyle popüler olan Özge Özpirinçci oldu.