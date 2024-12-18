Kadın ünlüler erkek olsaydı! Yapay zeka tasarladı, Meryem Uzerli ve Özge Özpirinçci kendine bayıldı
Yapay zekayla beraber kadın ünlülerin erkek olsaydı nasıl göreceğinin merakı çözülmüş oldu. Zuarchiv adlı bir kullanıcı kadın ünlülerin erkek doğması halinde nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Meryem Uzerli, Hadise, Hande Erçel ve Özge Özpirinçci'nin erkek halleri sosyal medyayı sallamayı başardı.
Zuarchiv adlı bir sosyal medya kullanıcı; "Öyle olsaydı nasıl olurdu?" sorusu üzerine kadın ünlülerin erkek hallerini tasarladı. Hadise , Meryem Uzerli, Sezen Aksu ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin erkek halleri sosyal medyayı salladı. İşte, kadın ünlülerin erkek olarak doğmaları halinde günümüzde nasıl olacakları ortaya çıktı.
HADİSE
MERYEM UZERLİ
Meryem Uzerli, sosyal medyada erkek halini görünce yorum yapmadan duramadı. Uzerli, "Valla ben çok beğendim" derken, takipçileri Oğuzhan Koç'a benzetti.
BEREN SAAT
HAZAL KAYA
HANDE ERÇEL
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
Yapılan yapay zeka uygulamasında en çok övgüyü şu sıralar Sandık Kokusu dizisiyle popüler olan Özge Özpirinçci oldu.