Kadir Ezildi, Çok Güzel Hareketler’de! İlk tanıtımı yayınlandı

24 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:30

Sosyal medyada paylaştığı temizlik videolarıyla tanınan Kadir Ezildi, Çok Güzel Hareketler 2'ye konuk oldu. İlk tanıtımı yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de, Kadir Ezildi'nin oyunculuk performansı merak konusu oldu.

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi bebek beklediklerini arkadaşlarına böyle duyurdu

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi bebek beklediklerini arkadaşlarına böyle duyurdu

Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlanan Çok Güzel Hareketler'in konuğu ise Kadir Ezildi oldu. Sosyal medya hesabından 'sürpriz' notuyla tanıtımı yayınlayan Kadir Ezildi'nin hayranlarından mesaj yağdı.

KADİR EZİLDİ, ÇOK GÜZEL HAREKETLER'DE

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim adlı programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, Çok Güzel Hareketler’in yeni bölümüne konuk oldu. Yeni skeç için kamera karşısına geçen Kadir Ezildi, ilk tanıtımdan sonra mesaj yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada 5 milyon takipçiye sahip Kadir Ezildi, ÇGH 2 ekibi ile birlikte Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak. Daha önce Çok Güzel Hareketler’e konuk olacağını açıklamayan Kadir Ezildi, yayınlanan tanıtımdan sonra 27 Ekim Pazar günü ekranda olacağını duyurdu.