Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Nikahtan ilk kare geldi

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, bugün Gamze Türkmen ile evleniyor. Her paylaşımı olay olan Kadir Ezildi, nikahtan da ilk kareleri paylaştı.

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim gibi programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, Erzurum'da yaşayan Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile bugün evleniyor. Biri Erzurum'da biri ise İstanbul'da olmak üzere iki kere çok konuşulan nişan yapan Kadir Ezildi, bugün ise nikahından görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

KADİR EZİLDİ İLE GAMZE TÜRKMEN'İN NİKAHINDAN İLK KARE

Gamze Türkmen ile evliliğe adım atan fenomen Kadir Ezildi, Erzurum'da eylül ayında yaptığı nişan sonrası bugün ise resmi olarak evleniyor. Nikahından ilk karelerini paylaşan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'e yorum yağdı.

Arabada Gamze Türkmen ile karesini paylaşan Kadir Ezildi, nişanlısını ilk önce anneannesinin mezarına götürdü. "Son bekar günüm" notunu düşen Kadir Ezildi için "Kesenin ağzını açmış", "Nikah böyleyse düğün nasıl olur acaba" gibi yorumlar yapıldı.