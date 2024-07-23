Kadir Ezildi nişan masasından kalktı ameliyat masasına uzandı! Yakınları hastanede toplandı

23 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:51

Yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in ablası Gamze Türkmen ile evlenen Kadir Ezildi, Erzurum'da nişanlandı. Her anını sosyal medya medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi bu sefer ise sağlık sorunuyla gündeme geldi.

KADİR EZİLDİ NİŞAN YAPTI, ERTESİ GÜN AMELİYAT MASASINA YATTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleriyle günlerdir gündemden düşmeyen Kadir Ezildi, son paylaşımında sevenlerini korkuttu. Fıtık ağrısı ile güne başlayan Kadir Ezildi, ufak bir operasyon geçirdi. Fıtık sinirini uyuşturacaklarını belirten Kadir Ezildi, narkoz sonrası görüntülerini de paylaştı.