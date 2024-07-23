Kadir Ezildi nişan masasından kalktı ameliyat masasına uzandı! Yakınları hastanede toplandı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:51
Geçtiğimiz gün Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından operasyona alındığı anları paylaştı. Video paylaşan Kadir Ezildi, fıtık sinirini uyuşturacaklarını söyledi.
Yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in ablası Gamze Türkmen ile evlenen Kadir Ezildi, Erzurum'da nişanlandı. Her anını sosyal medya medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi bu sefer ise sağlık sorunuyla gündeme geldi.
KADİR EZİLDİ NİŞAN YAPTI, ERTESİ GÜN AMELİYAT MASASINA YATTI
Sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleriyle günlerdir gündemden düşmeyen Kadir Ezildi, son paylaşımında sevenlerini korkuttu. Fıtık ağrısı ile güne başlayan Kadir Ezildi, ufak bir operasyon geçirdi. Fıtık sinirini uyuşturacaklarını belirten Kadir Ezildi, narkoz sonrası görüntülerini de paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com