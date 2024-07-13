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Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! 2,5 kiloluk pirinçten tencere tencere sarma yaptı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:28

Fırat Türkmen’in kardeşi Gamze Türkmen ile 19 Temmuz’da Gamze Türkmen ile nişanlanacak. Nişan hazırlıklarına devam eden Kadir Ezildi, komşularıyla beraber bir tencere sarma sararak video attı. Ünlü fenomenin paylaşımlarını abartı bulan bazı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, nişanlanacağı duyurmasının ardından tüm hazırlık sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Nişan alışverişinden, takım 

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞAN HAZIRLIKLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI 

Kadir Ezildi sosyal medya hesabından komşularını toplayıp nişan için sarma sardığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tencere tencere sarma saran Kadir Ezildi'nin hazırlık aşamasını çok abarttığını düşünen bazı kullanıcılar, eleştiri yorumları yaptı. İşte sosyal medyada Kadir Ezildi'ye gelen bazı yorumlar; "Kadir kız evi ne yapıyor bu arada", "Aman kadir sende çok abartin bence dünyada bir tek sen nisanlanmiyorsun herhalde"  

Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! 2,5 kiloluk pirinçten tencere tencere sarma yaptı - 1. Resim

İşte sosyal medyada Kadir Ezildi'ye gelen bazı yorumlar; "Kadir kız evi ne yapıyor bu arada", "Aman kadir sende çok abartin bence dünyada bir tek sen nisanlanmiyorsun herhalde"  

Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! 2,5 kiloluk pirinçten tencere tencere sarma yaptı - 2. Resim

Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! 2,5 kiloluk pirinçten tencere tencere sarma yaptı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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