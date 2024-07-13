Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! 2,5 kiloluk pirinçten tencere tencere sarma yaptı

13 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:28

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, nişanlanacağı duyurmasının ardından tüm hazırlık sürecini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Nişan alışverişinden, takım

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞAN HAZIRLIKLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Kadir Ezildi sosyal medya hesabından komşularını toplayıp nişan için sarma sardığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tencere tencere sarma saran Kadir Ezildi'nin hazırlık aşamasını çok abarttığını düşünen bazı kullanıcılar, eleştiri yorumları yaptı. İşte sosyal medyada Kadir Ezildi'ye gelen bazı yorumlar; "Kadir kız evi ne yapıyor bu arada", "Aman kadir sende çok abartin bence dünyada bir tek sen nisanlanmiyorsun herhalde"

İşte sosyal medyada Kadir Ezildi'ye gelen bazı yorumlar; "Kadir kız evi ne yapıyor bu arada", "Aman kadir sende çok abartin bence dünyada bir tek sen nisanlanmiyorsun herhalde"