Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'e nişan bohçası yaptı! Markalar sıraya girdi

05 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:23

Kadir Ezildi, 19 Temmuz'da Gamze Türkmen nişanlanıyor. Nişan hazırlıklarına başlayan "Temizlik Avcıları" sunucusu Kadir Ezildi, nişan bohçasıyla yine konuşulmaya başladı. Kadir Ezildi'nin nişan hazırlıkları için markalar sıraya girdi.

KADİR EZİLDİ NİŞAN BOHÇASI YAPTI, MARKALAR KAPIYA DİZİLDİ

Kadir Ezildi, nişan bohçası hazırlıklarını sosyal medyadan paylaşıyor. Poşet poşet taşıdığı ürünlerin fotoğrafını da paylaşan Kadir Ezildi, yorum yağmuruna tutuldu. Alışveriş sonrası yapılan yorumlara cevap veren Kadir Ezildi, "İnsan sevdiğine değer vermeli. Eşler Allah’ın emaneti. Kızıma nasıl davranılmasını istiyorsam eşime de öyle davranırım.” Dedi.

KADİR EZİLDİ İLE GAMZE TÜRKMEN İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

Hafta başında nişanlısının yanına Erzurum'a giden Kadir Ezildi, nişan alışverişi yaparken ilk kez Gamze Türkmen ile yan yana görüntülendi. Nişanlısının yüzünü göstermeyen Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından sık sık nişanlısı Gamze Türkmen'den bahsediyor.