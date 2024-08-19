Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen arasında nişan gerginliği!

19 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:23

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" ile üne kavuşan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evleneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da nişanlanan ikili bir nişan da İstanbul'da yapacak.

Nişan hazırlıklarının başladığını söyleyen Ezildi'nin paylaştığı video gündem oldu. Oldukça gösterişli bir nişan yapan ikilinin İstanbul'daki daveti de merak konusu oldu.

KADİR EZİLDİ VE NİŞANLISI ARASINDA NİŞAN ÖNCESİ GERİLİM

Yapacakları nişan hakkında konuşan Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen arasında gerilim çıktı. Erzurum'daki nişanın Türkmen'in istediği gibi olduğunu söyleyen Ezildi sitem etti. İstanbul'da yapılacak nişanda da kendi isteklerinin yapılacağını söyleyen ünlü isim, nişanlısının tepkisiyle karşılaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.