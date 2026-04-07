Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kadir Ezildi'den bebek açıklaması: Keşke olsa

Sunucu ve fenomen Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile evlendi. Geçtiğimiz ay Kadir Ezildi'nin doğum günü kutlamasında pastanın üstündeki bebek detayı Gamze Ezildi'nin "Hamilelik" iddialarını güçlendirdi. Dün akşam eşiyle birlikte ödül törenine katılan Kadir Ezildi baba olacağı iddialarına son noktayı koydu ve "Keşke olsa" dedi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 09:41

Sunucu ve fenomen gösterişli iki düğünle geçtiğimiz yıl ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay doğum günü pastasındaki bebek figürünü paylaşmış ve "Allah'ım tez vakitte" notunu düşmüştü. Dün akşam eşiyle birlikte ödül törenine katılan Kadir Ezildi baba mı oluyor? sorusuna cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

Fenomen sunucu Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi'nin hamile olduğu iddialarına yönelik açıklama yaparak, şu an için böyle bir durumun olmadığını belirtti.
Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, geçtiğimiz yıl iki düğünle evlendi.
Kadir Ezildi, doğum günü pastasındaki bebek figürlü paylaşımıyla ilgili olarak, 'Allah nasip ederse neden olmasın istediğimiz bu zaten' dedi ancak şu an için hamilelik olmadığını belirtti.
Gamze Ezildi 1 Mart 1993 doğumludur ve 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.
Kadir Ezildi 19 Mart 1995 doğumludur ve temizlik ile düzen takıntısıyla tanınan bir televizyon sunucusudur.
KADİR EZİLDİ EŞİ GAMZE EZİLDİ'NİN HAMİLE OLDUĞU İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Allah nasip ederse neden olmasın istediğimiz bu zaten. İnşallah herkesin isteği bu. Bana dm'den çok yazıyorlar "Kadir bey işte kara kaşlı kara gözlü bir oğlunuz olsa" En çok evde çocuk olunca temizlik durumu ne olacak? Tabi insanın evladı gözüne batar mı. Keşke olsa da evde koşup oynasa. Sadece her şeyin bir zamanı var. Şuan öyle bir şey yok. Yaza bir düğün daha var kardeşimin. Biraz telaşımız var onu da bir atlatalım Allah nasip ederse tabi ki en çok bizi ilgilendirir. Olursa da böyle bir şeyi niye saklayayım" dedi.

KADİR EZİLDİ'NİN EŞİ GAMZE EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen (Ezildi), 1 Mart 1993 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Erzurum doğumlu olan ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze Türkmen, ses sanatçısı Fırat Türkmen'in ablası olup, 5 Mayıs 2025 tarihinde Kadir Ezildi ile evlenmiştir.

KADİR EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

Kadir Ezildi (d. 19 Mart 1995), temizlik ve düzen takıntısıyla tanınan, sosyal medyada ün kazandıktan sonra televizyon sunuculuğuna geçen fenomen bir isimdir. "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelerce tanınan Ezildi, aslen Konyalı olup, yoğun titizlik hassasiyetiyle FOX/NOW TV ekranlarında yarışmalar sunmaktadır.

BilgiDetay
İsimKadir Ezildi
Doğum Tarihi19 Mart 1995
ÖzellikleriTemizlik ve düzen takıntısıyla tanınan, sosyal medyada ün kazanmış
KariyeriTelevizyon sunuculuğu
Tanınan ProgramlarıTemizlik Benim İşim, En Hamarat Benim
MemleketiKonya
Yayıncı KanalıFOX/NOW TV
