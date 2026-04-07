Kadir Ezildi'den bebek açıklaması: Keşke olsa

Sunucu ve fenomen Kadir Ezildi gösterişli iki düğünle geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay doğum günü pastasındaki bebek figürünü paylaşmış ve "Allah'ım tez vakitte" notunu düşmüştü. Dün akşam eşiyle birlikte ödül törenine katılan Kadir Ezildi baba mı oluyor? sorusuna cevap verdi.
Allah nasip ederse neden olmasın istediğimiz bu zaten. İnşallah herkesin isteği bu. Bana dm'den çok yazıyorlar "Kadir bey işte kara kaşlı kara gözlü bir oğlunuz olsa" En çok evde çocuk olunca temizlik durumu ne olacak? Tabi insanın evladı gözüne batar mı. Keşke olsa da evde koşup oynasa. Sadece her şeyin bir zamanı var. Şuan öyle bir şey yok. Yaza bir düğün daha var kardeşimin. Biraz telaşımız var onu da bir atlatalım Allah nasip ederse tabi ki en çok bizi ilgilendirir. Olursa da böyle bir şeyi niye saklayayım" dedi.
KADİR EZİLDİ'NİN EŞİ GAMZE EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?
Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen (Ezildi), 1 Mart 1993 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Erzurum doğumlu olan ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze Türkmen, ses sanatçısı Fırat Türkmen'in ablası olup, 5 Mayıs 2025 tarihinde Kadir Ezildi ile evlenmiştir.
Kadir Ezildi (d. 19 Mart 1995), temizlik ve düzen takıntısıyla tanınan, sosyal medyada ün kazandıktan sonra televizyon sunuculuğuna geçen fenomen bir isimdir. "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelerce tanınan Ezildi, aslen Konyalı olup, yoğun titizlik hassasiyetiyle FOX/NOW TV ekranlarında yarışmalar sunmaktadır.
