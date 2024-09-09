Kadir Ezildi'den 'Nişanlın gülmüyor' yoruma fotoğraflı cevap

09 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:53

Gamze Türkmen ile Erzurum'da nişanlanan Kadir Ezildi, takipçilerinin 'Nişanlın hiç gülmüyor' yorumlarına cevap verdi. Nişanlısı Gamze Türkmen ile güldükleri fotoğrafı paylaşan Kadir Ezildi, böylece takipçilerine cevap vermiş oldu.

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla bilinen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişandan kareler paylaşan Kadir Ezildi, nişanlısının gülmediğine dair gelen eleştirilere fotoğraflı cevap vermiş oldu.

KADİR EZİLDİ'DEN GAMZE TÜRKMEN'E YAPILAN YORUMA CEVAP

Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, nişan kareleriyle sosyal medyayı salladı. Sık sık nişanlısıyla fotoğraf paylaşan Kadir Ezildi, 'nişanlın somurtuyor' yorumlarına cevap verdi. Gamze Türkmen ile güldükleri kareyi paylaşan Kadir Ezildi, böylece takipçilerine cevap vermiş oldu.

KADİR EZİLDİ: BEN YÜZÜ GÜLMEYEN KIZ ALIR MIYIM?"

Gelen yorumlar sonrası video çeken Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in kameralara alışık olmadığını ve çok heyecanlandığı için fotoğraflarda somurtkan çıktığını belirterek, "Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin." demişti.