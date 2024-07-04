Kadir Ezildi'nin komşusu Melek Uçkun emekliliğinde kına yaktı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

04 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:48

Temizlik hastalığıyla bilinen Kadir Ezildi'nin bir an yanından ayırmadığı komşusu Melek Uçkun, sosyal medyada gündem oldu. Emekliliğini düzenlediği organizasyonla kutlayan 51 yaşındaki kadın, 'Emeklilik kınası' yaptı.

EMEKLİ KINASI YAPTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. 51 yaşındaki kadın, emekli olduğu an kendisine emekli kınası yaptı. Arkadaşlarını toplayan kadın, doyasıya eğlendi. Kaftan giyen Kadir Ezildi'nin yakın komşusu Melek Uçkun'un eğlenceli anlarına yorum yağdı.

Kadir Ezildi'nin, Gamze Türkmen ile nişan hazırlıklarında da bulunan Melek Uçkun, sosyal medyada gündem olunca ünlü isim de paylaşmadan geçemedi. Kadir Ezildi paylaşımında, "Allah’ım her yerdeyiz yaa. Düğünümüz, doğum günümüz, emekliliğimiz her işimiz olay. Türkiye’de görebileceğiniz en iyi ekip lokel ekibi.” diyerek komşusunun videosunu paylaştı.