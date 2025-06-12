Kadir İnanır son hali ile yüz güldürdü! Aylardır tedavi görüyordu

Türk sinemasının simge isimlerinden, 76 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bilinci kapalı şekilde sevk edilen İnanır’ın beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği açıklanmıştı.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastaneye yatırıldıktan sonra aylarca yoğun bakımda tutulan İnanır, zamanla tedaviye yanıt verdi. 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından önce normal servise alındı, ardından taburcu edildi. Ancak Temmuz ayında gelişen bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatmak zorunda kaldı.

İnanır’ın fizik tedavisi halen devam ediyor. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giderken, yakın çevresinin verdiği bilgiye göre morali de oldukça yerinde.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Usta sanatçının güncel görüntüsü, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Günay, “Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın iyileşme sürecinde gösterdiği direnç ve kararlılık, onu seven milyonlarca insanın yüzünü güldürdü.