Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı

29 May 2024 16:26 - Güncelleme : 29 May 2024 16:54

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır evinde geçirdiği inme sonucu apar topar ameliyata alınmıştı. Entübe edilen Kadir İnanır'ın son sağlık durumu sevenlerini mutlu etmişti. Usta oyuncu tekrar hastaneye kaldırıldı.

KADİR İNANIR TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekol TV'nin özel haberine göre; 75 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, bugün bir rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.