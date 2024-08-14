'Kadir İnanır öldü' haberlerine Levent İnanır cevap verdi! Sitem dolu sözler

14 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:39

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son olarak evinde tekrar rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın öldüğü haberleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, çıkan haberlere isyan etti.

KADİR İNANIR'IN 'ÖLDÜ' HABERLERİNE YEĞENİNDEN TEPKİ

Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu. Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, açıklamada bulunarak Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.

KADİR İNANIR'IN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Tekrar yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'ın hastanede tedavisinin deva ettiği iddia edilmişti.