'Kadir İnanır öldü' haberlerine Levent İnanır cevap verdi! Sitem dolu sözler
Bir süredir sağlık problemiyle uğraşan Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısı hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine ateş püskürdü. Dayısının yaşadığını belirten Levent İnanır, çıkan haberlere sitem etti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son olarak evinde tekrar rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın öldüğü haberleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, çıkan haberlere isyan etti.
KADİR İNANIR'IN 'ÖLDÜ' HABERLERİNE YEĞENİNDEN TEPKİ
Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu. Fakat Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği yönünde bir haber yapıldı. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, açıklamada bulunarak Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söyledi.
KADİR İNANIR'IN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Tekrar yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'ın hastanede tedavisinin deva ettiği iddia edilmişti.