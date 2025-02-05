Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Sevenleri yorum yağdırdı

05 Şubat 2025 15:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:44

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyin damarına pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından taburcu olan Kadir İnanır'ın son halini ise iş insanı Mithat Erdem paylaştı.

Kadir İnanır beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 9 ay yoğun bakımda tedavi olan Kadir İnanır, tedavi sonrası zaman zaman fizik tedavi süreci için hastaneye gidiyor. Usta ismi ziyarete giden Mithat Erdem, Kadir İnanır'ın son halini paylaşarak, "Daha güzel günlere" notunu düştü.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir İnanır, hastaneden taburcu olduktan sonra zaman zaman kontrol amaçlı hastaneye gidiyor. Fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ı hastanede iş insanı Mithat Erdem ziyaret etti. Mithat Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.

Kadir İnanır'ın son haline, "Çok iyi görünüyor", Toparlamış kendini", "çok iyi görünüyor" gibi yorumlar yaptı.

Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, "Bildiğiniz üzere 24 Mart 2024 tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı Kadir. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra, fizik tedavisinin sürmesi için; yeni ve modern konseptli, özenli sevgi dolu yaklaşımıyla otelde kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem'e dönüş planladık şimdilik" sözleriyle bildirmişti.