Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu eşi Jülide Kural açıkladı: 9 aylık sürecin sonuna gelindi

15 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:58

Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında eşi Jülide Kural açıklama yaptı. 3. kez beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçının fizik tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kadir İnanır, 3. kez beynine pıhtı atması sonucu sevenlerini bir hayli korkuttu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçının son sağlık durumu hakkında eşi Jülide Kural açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında bir gönderi paylaşan Kural, hastane sürecinin sonuna gelindiğini belirtti.

9 AYLIK SÜRECİN SON NOKTASI

Kadir İnanır'ın durumunun daha iyiye gittiğini belirten Kural, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere 24 Mart 2024 tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı Kadir. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra, fizik tedavisinin sürmesi için; yeni ve modern konseptli, özenli sevgi dolu yaklaşımıyla Romatem Move Hotel'de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem'e dönüş planladık şimdilik.''

''Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman-sabır-mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima."

KADİR İNANIR'IN SON HALİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ın son halini, Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu paylaşmıştı. 75 yaşındaki usta sanatçı hakkında açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.