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Kadir Tapucu'dan Ofer Levi'ye tepki! Dava açmaya hazırlanıyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 14:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:22
Kadir Tapucu&#039;dan Ofer Levi&#039;ye tepki! Dava açmaya hazırlanıyor

Müzisyen Kadir Tapucu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Yemen, İran ve Türkiye'ye atom bombası atın" diyen İsrailli şarkıcı Ofer Levy'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kadir Tapucu, “Bu saatten sonra sende namus ve şeref varsa bestelerimi sakın okuma” dedi.

Kadir Tapucu, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Yemen, İran ve Türkiye'ye atom bombası atın” şeklinde bir çağrıda bulunan İsrailli şarkıcı Ofer Levi’ye sert tepki gösterdi. Şarkılarını izinsiz şekilde kullandığını belirten Kadir Tapucu, dava açacağını duyurdu. 

KADİR TAPUCU’DAN OFER LEVY’TE TEPKİ

Ofer Levi’ye seslenen Kadir Tapucu, “Benim ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ şarkımı ‘Aşkı Arıyordum’ adıyla, ‘Dinle’ bestemi de ‘Gülümsemeye Devam Et’ adıyla İbraniceye çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime ‘atom bombası atalım’ diyorsun! Sende namus ve şeref varsa, bu saatten sonra bestelerimi sakın okuma. Tüm kanuni haklarımı kullana-cağım, uluslararası mahkemelerde seninle hesaplaşacağız.”

Kadir Tapucu'dan Ofer Levi'ye tepki! Dava açmaya hazırlanıyor - 1. Resim

Kadir Tapucu'dan Ofer Levi'ye tepki! Dava açmaya hazırlanıyor - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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