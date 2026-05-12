Yıllarca hayranları tarafından yoğun ilgi ile izlenen ve takip edilen Kafalar grubu, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla gündemdeki yerlerini aldılar. Özellikle de Fatih Yasin’in yapmış olduğu ayrılık açıklaması, sosyal medyada çok konuşulmuş kısa sürede de gündem olmuştu. Kafalar grubunda suların bir an bile durulmadığı son günlerde Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan Fatih Yasin’e cevap geldi. İkilinin konu hakkında yaptıkları ilk açıklamaları adeta gündeme bomba gibi düştü.

HABERİN ÖZETİ Kafalar grubunda sular durulmuyor! Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan Fatih Yasin’e cevap Kafalar grubunun eski üyeleri Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, Fatih Yasin'in ayrılık açıklamasına karşılık vererek grubun dağıldığını ve herkesin bu durumdan sorumlu olduğunu belirtti. Fatih Yasin, Kafalar grubunun eskisi gibi olmayacağını ve artık ekip olarak içerik üretmeyeceklerini açıklayarak gündem olmuştu. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, Fatih Yasin'in ayrılık videosuyla grubun dağıldığını öğrendiklerini ve Fatih Yasin'in kendileriyle vedalaşmadığını belirttiler. İkili, Fatih Yasin'in maddi ve manevi zor bir dönemlerinde böyle bir açıklama yapmasının yakışık almadığını ifade etti. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, Kafalar grubunun dağılmasında herkesin payı olduğunu söylediler. Grup üyeleri, ilerleyen günlerde ikili olarak video çekeceklerini belirttiler.

Youtube Türkiye’nin en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kafalar grubu, son zamanlarda magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Youtube’un en çok izlenen kanallarından biri olan Kafalar grubu, yayınladıkları içeriklerle de güldürmeyi başaran isimlerden oluşuyordu. Ayrıca Youtube denilenince akıllara gelen gruplardan biriydiler.

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan oluşan Kafalar grubu, eğlenceli vlogları, sosyal deneyleri ve bol kahkahalı challenge içerikleriyle binlerce ve milyonlarca izlenmeye ulaşan kanallardan biriydi. Milyonlarca abonesi de olan Kafalar grubu, yayınladıkları içeriklerle de en çok izlenen isimlerdendi.

Her paylaştıklarıyla hemen trend olan Kafalar grubu, aralarındaki samimiyetle de kendilerini izleyen takipçilerinden tam not alıyorlardı. Ancak geçtiğimiz haftalarda grubun bir üyesi olan Fatih Yasin, yayınladığı videoyla adete gündeme bomba gibi düştü. Fatih Yasin’in yayınladığı videoda Kafalar grubunun eskisi gibi olmayacağını ifade etmesiyle dikkatleri üzerine çekmiş, hatta grubun dağıldığı iddialarının dolaşmasına neden olmuştu.

Bir ekip olarak içerik üretmeyeceklerini ifade eden Fatih Yasin’in bu açıklamalarından sonra hayranları ve sevenleri Kafalar grubunun neden dağıldığını merak etmeye başlamıştı. Grubun diğer iki ismi uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, konu hakkında yaptıkları açıklamalarla Fatih Yasin’in sözlerine cevap verdiler.

Kafalar grubunun isimlerinden biri olan Fatih Yasin, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı video ile artık video çekmeyeceklerini ifade etmişti. Bu açıklamaları sonrası Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan konu hakkında açıklama geldi. İkilinin yaptığı konuşma, olayın başka bir ayağından da söz etti.

Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, ““Biz de Kafalar grubunun dağıldığını Fatih Yasin’in yayınladığı videoyla öğrendik. Bizimle giderken vedalaşmadı, maddi manevi düştüğümüz bir dönemde bize bunu yapması yakışmadı.” şeklinde açıklama yaparken, grubun tamamen dağıldığından söz ettiler.

Kafalar grubunun tamamen dağıldığını ifade eden Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, kendi paylarına düşeni yaptıklarını da ifade ederek, Kafalar grubunun dağılmasında herkesin suçu olduğunu da söylediler. Şimdilerde ikili olarak video çekeceklerinden de söz eden ikilinin ilerleyen günlerde nasıl bir geri dönüş yapacaklar merakla bekleniyor.