Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası Hande Erçel de sessiz kalamadı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye’yi derinden sarsarken olayla ilgili ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi. Oyuncu Hande Erçel de yaptığı paylaşımda "Boğazım düğüm" dedi.

acı detaylar peş peşe gelmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrencinin kimlikleri açıklanırken, yaşamını yitiren çocukların 10 ve 11 yaşlarında olması yürekleri dağladı.

HABERİN ÖZETİ

Okul saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrencinin kimliklerinin açıklanması ve bu çocukların yaşlarının 10 ve 11 olması kamuoyunda büyük üzüntüye yol açarken, yapımcı Mustafa Uslu şiddet içerikli dizilerin bu tür olaylara dolaylı yoldan katkıda bulunduğunu savunmuştur.
Saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrencinin kimlikleri açıklanmış, yaşamını yitiren çocukların 10 ve 11 yaşlarında olduğu belirtilmiştir.
Hande Erçel, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal gibi isimler okul saldırıları sonrası paylaşımlarda bulunmuştur.
Yapımcı Mustafa Uslu, çocukların televizyon izlediği saatlerde mafya dizilerinin yayınlanmasının, eline silah alanın adaleti sağladığı ve sokak çetelerinin kurulduğu bir dünya sunmasının şiddete zemin hazırladığını iddia etmiştir.
Uslu, şiddet içerikli dizileri yayınlayan kanalları, reklam veren şirketleri, bu projelerde yer alan oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri ve yapımcıları suçlu olarak nitelendirmiştir.
Uslu, geçmişte yayınlanan 'Mahallenin Muhtarları', 'Süper Baba', 'Bizimkiler' gibi dizilerde şiddet ve çatışma olmadığını, insanlık ve komşuluk değerlerinin ön planda olduğunu belirtmiştir.
HANDE ERÇEL'DEN OKUL SALDIRILARI SONRASI PAYLAŞIM

Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. Hande Erçel de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.

YAPIMCI MUSTAFA USLU DA ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yapımcı Mustafa Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SUÇLU MU ARIYORSUNUZ? İki gündür yüreğimiz yanıyor... Ne yazık ki çocukların televizyon izlediği saatlerde, prime time kuşağında mafya dizileri yayınlanıyor. Eline silah alanın kendi adaletini sağladığı, sanki devlet ve polis yokmuş gibi sokak çetelerinin kurulduğu, dar sokaklarda silahlı çatışmaların yaşandığı bir dünya... Üstelik tüm bu görüntüler; müzikle, özel efektlerle süslenip, ünlü oyuncularla parlatılarak ekranlara taşınıyor. Oysa bir zamanlar... Mahallenin Muhtarları vardı. Süper Baba vardı... Bizimkiler vardı... Orada silah yoktu, çatışma yoktu. İnsan vardı... komşuluk vardı... vicdan vardı. Bugün ise... Aynı saatlerde çocuklara; şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzen 'normal' gibi sunuluyor. Ve biz, maalesef bunu sadece izlemekle kalmıyor... alışıyoruz. Suçlu mu arıyorsunuz? Bu dizileri yayınlayıp milyonlarca dolar kazanan kanallar... Reklam aralarında yer alan şirketler... Bu projelerde yer alan oyuncular, senaristler, yönetmenler, yapımcılar... Hatta bu dizilerde oynayan yüzleri reklamlarında kullanmaya devam eden markalar... Bankalar.. Belki milyonlar kazandınız, kazanmaya da devam ediyorsunuz. Ama kaybettiğimiz şey para değil... Bir kuşak. Başımız sağ olsun" dedi.

