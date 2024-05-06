Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan sevenleri üzen haber

06 May 2024 17:39 - Güncelleme : 06 May 2024 17:39

Depremde birçok akrabasını kaybeden ve evi yıkılan türkücü Mustafa Aslan'ın bir süre önce gırtlak kanserine yakalandığı öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören sanatçının ekonomik sıkıntılar çektiği de ortaya çıktı.

KAHTALI MIÇE'DEN ÜZEN HABER

Büyük depreme memleketi Adıyaman'da yakalanan Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan, "Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Yaşadığıma sevinemiyorum" diyerek yaşadığı zor günleri anlatmıştı. Aslan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Kanser olduğu ortaya çıkan 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının maddi zorluklar çektiğini de belirten ünlü isim Onur Akay, "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya’da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" açıklamasında bulundu.