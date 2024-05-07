'Kahtalı Mıçe' lakaplı ünlü türkücü çıkan haberlere sitem etti

07 May 2024 17:40 - Güncelleme : 07 May 2024 17:40

Kahramanmaraş merkezli depremde evi yıkılan türkücü Mustafa Aslan'ın bir süre önce gırtlak kanserine yakalandığı öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören sanatçının ekonomik sıkıntılar çektiği iddia edilmişti. Ünlü isim çıkan haberlere yaptığı açıklamayla ateş püskürdü.

"HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Mustafa Aslan gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar çektiği haberlerine isyan etti. Açıklama yapan Aslan, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Sizden sadece dualarınızı istiyorum Selam ve dua ile." dedi.