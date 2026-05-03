Haydi Söyle, Sadece, Yara ve İyi Değilim Ben gibi şarkılarla tanınan Kalben, bu hafta TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi'ne konuk oldu. İsminin sahne ismi olmadığını belirten Kalben, annesinin kızı olduğunu öğrendiği an "Kalben" ismini koymak istediğini belirtti. Kalben, ayrıca uzun süredir yalnız olduğunu belirterek "Nebahat Çehre'nin izinden gidiyorum" sözleri de dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kalben'den itiraflar peş peşe geldi! "Nebahat Çehre'nin izinden gidiyorum" Kalben, Yasemin'in Penceresi'ne konuk olarak sahne adının aslında annesinin kendisine koymak istediği isim olduğunu ve uzun süredir yalnız olduğunu belirtti. Kalben, isminin sahne adı olmadığını ve annesinin kendisine koymak istediği isim olduğunu söyledi. 4-5 senedir aşk yaşamadığını belirten Kalben, Nebahat Çehre'nin izinden gittiğini ifade etti. 17 Ocak 1986 doğumlu olan Kalben, Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusudur. Sofar Sounds kapsamında verdiği gitar konseriyle tanındı ve 'Sadece' videosu çok izlendi. Lulu adlı çocuk roman serisini çıkardıktan sonra müzik hayatına başladı.

"KALBEN SAHNE İSMİ DEĞİL"

Kalben herkesin yanlış bildiği bir konuya değinerek, isminin sahne adı olmadığını belirtti. Kalben, annesinin kızı olacağını öğrendiği an "Kalben" ismini vermek istediğini belirtti.

Yasemin Bozkurt'un aşk hayatıyla ilgili soruya da cevap veren Kalben, 4-5 senedir aşk yaşamadığını belirtti. Nebahat Çehre'nin "En son 196 yılında aşık oldum" sözlerini hatırlatarak "Ben de Nebahat Hanım'ın izinde gidiyorum" dedi.

KALBEN KAÇ YAŞINDA

17 Ocak 196 doğumlu Kalben, Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü oynadı.