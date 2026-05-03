Kalben'den itiraflar peş peşe geldi! "Nebahat Çehre'nin izinden gidiyorum"

Haydi Söyle, Sadece, Yara ve İyi Değilim Ben gibi şarkılarla tanınan Kalben, bu hafta TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi'ne konuk oldu. İsminin sahne ismi olmadığını belirten Kalben, annesinin kızı olduğunu öğrendiği an "Kalben" ismini koymak istediğini belirtti. Kalben, ayrıca uzun süredir yalnız olduğunu belirterek "Nebahat Çehre'nin izinden gidiyorum" sözleri de dikkat çekti.
Kalben herkesin yanlış bildiği bir konuya değinerek, isminin sahne adı olmadığını belirtti. Kalben, annesinin kızı olacağını öğrendiği an "Kalben" ismini vermek istediğini belirtti.
Yasemin Bozkurt'un aşk hayatıyla ilgili soruya da cevap veren Kalben, 4-5 senedir aşk yaşamadığını belirtti. Nebahat Çehre'nin "En son 196 yılında aşık oldum" sözlerini hatırlatarak "Ben de Nebahat Hanım'ın izinde gidiyorum" dedi.
17 Ocak 196 doğumlu Kalben, Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü oynadı.