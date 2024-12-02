Kalben'i bıyıklı görenler şaşkınlığa uğradı! Sebebini soranlara mesajını verdi

02 Aralık 2024 20:12 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 20:13

Şarkıcı Kalben, GQ Men of the Year 2024 gecesine sahte bıyık takarak erkek görünümlü bir tarzla katılıp cesur bir çıkış yaptı. Kalben'i bıyıklı görenler şaşkınlığa uğradı. Sebebini sorunca kadın haklarına dikkat çekerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı Kalben, GQ Türkiye tarafından düzenlenen ve yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen "GQ Men of the Year 2024" gecesine yaptığı cesur ve dikkat çekici tercihle damga vurdu. Kalben, etkinliğe erkek görünümlü bir tarzla, sahte bıyık takarak katıldı ve alışılmışın dışındaki bu görünümüyle etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendine özgü stili ve sanat anlayışıyla tanınan Kalben, erkek dergisinin etkinliğinde güçlü bir mesaj vermiş oldu.

"BEN BİR GÜN ADAM OLAYIM BELKİ İŞE YARAR"

Neden bu şekilde katıldığının sorulması üzerine Kalben "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde ben bir gün adam olayım belki işe yarar diye düşündüm" şeklinde yanıt verdi.