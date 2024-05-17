Kalben'i yakan görüntüleri en yakınları paylaşmış! Olayın arkasından şantaj çıktı

17 May 2024 10:20 - Güncelleme : 17 May 2024 10:25

İlginç sahne tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Kalben, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben’in uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

KALBEN OLAYINDA ŞANTAJ, TEHDİT DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Günaydın’dan Atakan Irmak’ın haberine göre; Kalben'in evine düzenlenen operasyonun yapılan ihbar sonucu yapıldığı ortaya çıktı. İhbarda, Kalben'in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.

Kalben verdiği ifadede, Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi. İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini söyleyerek uğradığı şantajı paylaştı. Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.