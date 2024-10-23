Kalben’in başı yine dertte! Zorla tanık olacak

23 Ekim 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:59

Daha önce yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben hakkında bu sefer ise zorla getirme kararı çıkarıldı. Yakın arkadaşının şiddet gördüğüne dair tanıklık edecek Kalben, konser nedeniyle katılamayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Kalben'in başı şimdi ise tanık olduğu bir olay sebebiyle dertte. Kalben, şiddet​ gören arkadaşının yardımına koştu ve tanıklık etti. Mahkeme günü geldiğinde ise konseri olan Kalben duruşmaya katılama ve hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

KALBEN YİNE ADLİYE KORİDORLARINDA

Kalben’in Pamela Bringino isimli arkadaşı çalıştığı yoga kampının işletmecisi ile sevgili oldu. Bir süre sonra sevgilisi tarafından darp​ edilen Pamela, yakın arkadaşı Kalben’i arayarak yardım istedi.

İki arkadaş birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Alper E. İsimli şahıs hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tanık olarak çağırılan Kalben, konser nedeniyle mahkemeye gitmedi. İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan ünlü şarkıcı hakkında mahkeme tarafında zorla getirme kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.